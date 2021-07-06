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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

  /   Обновлено: 06 июля 2021 17:35
Экономика
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 июля. Курс американской валюты поднялся выше 74 рублей за единицу во вторник.

Об этом стало известно из данных торгов Московской биржи. Выше 74 рублей стоимость американской валюты не поднималась с 17 мая 2021 года.

При этом утром 6 июля российская валюта укреплялась по отношению к иностранным. Так, по информации на 07:06 по Москве, курс доллара снижался на семь копеек, до 73,39 рубля. Евро дешевел утром во вторник на две копейки, до 87,14 рубля.

Центральный банк Российской Федерации 6 июля понизил официальные курсы иностранных валют. Доллар США подешевел на 0,0880 рубля, до отметки в 73,2660 рубля. Курс европейской валюты потерял 0,0238 рубля, добравшись до уровня в 87,0034 рубля.

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