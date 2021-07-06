Адвокат отказал Белоруссии в шансе на выдачу Анжелики Агурбаш

Вопрос об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш будет решен строго в рамках Конституции России, где четко прописано, что наша страна не выдает своих граждан для привлечения к уголовной ответственности. Об этом ФАН заявил адвокат Владимир Жеребенков, комментируя просьбу Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче певицы.

Адвокат подчеркнул, что российские власти не выдадут певицу ни при каких обстоятельствах.

«Вопрос Агурбаш будет однозначно решен в рамках Конституции Российской Федерации, где четко прописано, что мы своих граждан не выдаем для привлечения к уголовной ответственности», — обратил внимание Жеребенков.

Эксперт уточнил, что, если у Генпрокуратуры Белоруссии есть веские претензии, она может прислать материалы уголовного дела в Россию.

«Максимум, что гражданка может нести ответственность на территории РФ, если нам пришлют материалы уголовного дела и наши следователи и судьи увидят, что в ее деятельности есть признаки преступления», — заявил собеседник ФАН.

Напомним, что ранее Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш. В отношении артистки правоохранители возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление президента».

Летом 2020 года Агурбаш поддержала белорусскую оппозицию и кандидата от оппозиции на президентских выборах Светлану Тихановскую. Кроме того, известно, что в Москве певица участвовала в акциях солидарности с протестующими у белорусского посольства.