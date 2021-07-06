Китай раскрыл способ воссоединения с Тайванем

На открывшемся в Пекине девятом Всемирном форуме мира из уст главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И прозвучали предостережения в адрес США относительно стратегии, преследуемой Вашингтоном в Индо-Тихоокеанском регионе и относительно военно-политического кураторства Тайваня. Министр иностранных дел Поднебесной напомнил заокеанским партнерам, что достижение полного воссоединения Китая — это историческая тенденция, которую не сможет остановить никакая сила.

«США напрасно пытаются взять на себя риски в тайваньском вопросе. Это крайне неправильно и опасно», — сказал Ван И.

Китай неоднократно заявлял, что возвращение Тайваня «в родную гавань» — лишь вопрос времени. Глава КНР Си Цзиньпин, обращаясь к многовековой истории страны, фактически высмеивал «детский» возраст США, намекая на то, что он не позволяет Вашингтону давать рекомендации тысячелетней нации.

Морская сила

Основой, на которую опираются лидеры КНР, делая такие громкие заявления, является бурно растущий национальный военно-морской флот. Его нынешнее состояние вызывает не только опасение у США и их союзников по Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и реакцию, близкую к панике. Ибо по заявлениям представителей ВМС Штатов, попавшим в прессу, командование американского флота уже давно не уверено в возможности обеспечить господство своих сил в зонах, которые Китай обозначает как периметр своих интересов.

Эксперты отмечают: помимо ввода в боевой состав ВМС НОАК ударных кораблей ближней и дальней морской зоны, оснащенных ракетным вооружением, которое представляет большую опасность для кораблей противника, Пекин занимается строительством кораблей для высадки морских десантов. Причем темпы закупок, строительства и ввода в боевой состав флота десантных кораблей поражают любое воображение.

A Type 072 III ship ‘Haiyangshan’ of the People’s Liberation Army Navy (PLAN) with a suspected railgun on its bow.

The time and location of the images were not detailed, but report suggest they may have been taken in the Wuhan province in central China. pic.twitter.com/zw2vcKj9Wp — Dr. Thomas Hoke (@hoke_thomas) September 17, 2018

Кроме 30 единиц довольно старых, но не утративших боевую ценность больших десантных кораблей проекта 072 (они способны перевозить и высаживать на необорудованное побережье до 10 танков) и 11 средних десантных кораблей проекта 073, ВМС НОАК получили 8 универсальных десантных кораблей проекта 071. Последние могут транспортировать до 800 морских пехотинцев, 20 танков и по четыре палубных вертолета.

Кроме того, спущены на воду уже три новейших универсальных десантных корабля проекта 075 со сплошной полетной палубой, что при определенных условиях может сделать из десантного корабля мини-авианосец. Кроме того, заказаны еще пять единиц — и нет никаких сомнений, что они будут достроены. Фактически к настоящему времени КНР имеет десантный флот, способный за раз высадить (конечно же, на Тайвань) силы, достаточные для обеспечения действий, результатом которых станет присоединение Тайваня к материковому Китаю.

Как это может происходить, в своей речи «проговорился» лидер Коммунистической партии Китая.

«Мы должны предпринять все шаги для окончательного национального воссоединения. К этому должны стремиться наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива. Мы должны отразить все угрозы нашей свободе и национальному возрождению. Никому не следует недооценивать решимость китайского народа в защите своего суверенитета и территориальной целостности», — заявил Си Цзиньпин.

Обращает на себя внимание ремарка о том, что к воссоединению «должны стремиться соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива». Из нее можно сделать осторожное предположение о существовании на Тайване некой «пятой колонны», стремящейся к национальному единству.

Тайвань готов вернуться

Немного пофантазировав, можно предположить, что КНР, следуя заявленному пути, может реализовать сценарий, близкий к «крымскому» — когда «вежливые люди» обеспечили спокойствие при проведении всенародного референдума о воссоединении полуострова с Россией. Понятно, что в Крыму существовал несколько иной расклад приоритетов и интересов. Но при темпах экономического развития Китая, росте благосостояния китайского народа и роли КНР в решении вопросов международного характера, есть все основания считать, что простое население Тайваня более внимательно и тепло смотрит через пролив, чем раньше.

Xi Jinping pledges “reunification” with Taiwan https://t.co/NYuPGV6WuG via @truenorthcentre — Fr. Brendan McGrath (@frbmcgrath) July 6, 2021

Если руководство КНР примет решение поддержать «стремление соотечественников к воссоединению», вероятнее всего, национальные ВМС сыграют в этом главную роль. Они обеспечат на время возможного референдума создание некой «зоны запрета доступа», куда не смогут пройти корабли и самолеты стран, проявляющих желание оборонять Тайвань от Китая «во что бы то ни стало».

Однако следует признать, что подобное развитие событий будет возможно в случае, если большая часть населения острова будет готова выразить желание воссоединиться с исторической родиной. Лично у меня нет никаких сомнений, что рано или поздно это случится — рост величия Китая не оставляет шансов для «временно отколовшихся».