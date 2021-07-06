Джоди Фостер открыла Каннский фестиваль в футболке-поло

Канны, 6 июля. Самый популярный кинофестиваль в Каннах вновь официально открыл свои двери после пандемии. На набережной Круазетт уже появилась первая гостья, это знаменитая Джоди Фостер, прославившаяся после фильма «Таксист» и «Молчание ягнят», пишет ELLE.

Голливудская актриса и режиссер открыла каннский фестиваль в 2021 году. Она первой приехала на дневное мероприятие «имени себя», где получит «Золотую пальмовую ветвь» вне конкурса. Этой награды великая актриса удостоилась благодаря своему блестящему таланту, творческому пути и уникальным личным качествам. Ведь не секрет, что Фостер является скромной, но твердой женщиной, склонной к быстрому принятию решений в важных вопросах сегодняшнего дня. Ранее эта награда доставалась таким именитым звездам, как Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон.

Джоди Фостер проигнорировала коктейльный наряд, но, возможно, что позднее мы увидим ее в праздничном ансамбле. В свои 58 лет Джоди демонстрирует, как можно выглядеть стильно, уместно и элегантно, взяв за «базу» спортивную эстетику в гардеробе.

На фотосессию актриса надела кремовое поло с задорной юбкой-колокольчиком. Она доказала, что правило школьной униформы «белый верх, темный низ» безупречно работает и на красной дорожке.

Ранее шоумен и сценарист Стас Барецкий объяснил, почему его фильма «Брат-3» не было в списке Каннского фестиваля.