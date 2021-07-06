Депутат Рады озвучил единственное условие прекращения водной блокады Крыма

Киев, 6 июля. Украина имеет только одно условие для прекращения водной блокады Крыма, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Рустем Умеров.

Как сообщил нардеп, варианты с продажей воды России или обменом ресурса на что-либо другое не обсуждаются.

«Сейчас в законе об отмене свободной экономической зоны «Крым» четко прописано: Украина не будет поставлять воду до момента деоккупации полуострова», — заявил Умеров.

По словам парламентария, это является вопросом «национальной безопасности Украины».

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума в 2014 году, в ходе которого подавляющее большинство крымчан отдали голоса за вхождение в состав РФ. После этого власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал большую часть потребностей жителей полуострова в пресной воде. Сейчас острый дефицит воды в регионе ликвидирован.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым намерен получить средства из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры пострадавших при наводнении городов и районов. Также Аксенов опроверг информацию о сбросе воды из водохранилища, якобы ставшей причиной паводка в Бахчисарайском районе полуострова, передает НСН.