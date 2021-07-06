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Приезжающие из зарубежных стран россияне должны будут соблюдать изоляцию

  /   Обновлено: 06 июля 2021 17:42
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Общество
Приезжающие из зарубежных стран россияне должны будут соблюдать изоляцию
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Москва, 6 июля. Российские туристы после посещения зарубежных государств должны будут соблюдать изоляцию.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Нововведение начнет действовать с 7 июля на фоне распространения коронавирусной инфекции. На изоляции нужно будет находиться до получения результата ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, жителям России, которые возвращаются домой после поездок в зарубежные страны, разрешили сдавать только один ПЦР-тест на коронавирус, сообщалось ранее. До этого нужно было сделать два анализа.

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роспотребнадзор изоляция коронавирус
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