Приезжающие из зарубежных стран россияне должны будут соблюдать изоляцию

Москва, 6 июля. Российские туристы после посещения зарубежных государств должны будут соблюдать изоляцию.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Нововведение начнет действовать с 7 июля на фоне распространения коронавирусной инфекции. На изоляции нужно будет находиться до получения результата ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, жителям России, которые возвращаются домой после поездок в зарубежные страны, разрешили сдавать только один ПЦР-тест на коронавирус, сообщалось ранее. До этого нужно было сделать два анализа.