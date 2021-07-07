Эпидемиологи перечислили паразитов, облюбовавших петербургские водоемы

Открытые и прохладные водоемы кажутся нам особенно привлекательными в жаркие летние дни. Однако даже чистые на вид реки и озера могут таить серьезную опасность для здоровья, предупредили в Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург.

«Пресная вода водоемов, особенно имеющих небольшой размер и глубину, во время продолжительной жары становится идеальной средой для размножения многих видов бактерий. Это возбудители энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, лептоспироза, легионеллеза, сальмонеллеза, вирусного гепатита А, микобактерии», — поясняет пресс-секретарь Яна Дресвянникова.

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Специалист обращает внимание, что любой из этих микроорганизмов может легко попасть в организм человека во время купания — стоит случайно проглотить воду или оставить немытыми руки после пребывания в водоеме. Таким же образом, по ее словам, происходит и заражение гельминтозами — паразитическими червями, способными нанести серьезное поражение органам и тканям человека.

«Негативный эффект от купания в загрязненных водах, что немаловажно, может проявляться через определенный промежуток времени, например, на третий-пятый день после контакта с инфекционным агентом. Это связано с длительностью инкубационного периода, зависящего от вида возбудителя вирусной, бактериальной или паразитарной инфекции», — заключает Дресвянникова.

При таких условиях стоит несколько раз подумать, прежде чем охлаждаться в первом попавшемся водоеме. Еще лучше — отправиться на действительно безопасный пляж, проверенный специальными службами и властями города или региона.

Невские Новости / Петр Мелихов

Ранее ФАН писал, на каких пляжах Санкт-Петербурга можно купаться без опаски этим летом. Санитарную проверку и одобрение местных чиновников прошли 24 точки. В Ленобласти таких мест оказалось меньше — всего четыре водоема отвечают нормам безопасности.