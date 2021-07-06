Сотрудники белгородского зоопарка спасли истощенного верблюда

Белгород, 6 июля. Домашний верблюд Чирчик был спасен сотрудниками белгородского зоопарка. Они увидели в социальных сетях фото сильно истощенного животного.

В социальных сетях сообщалось, что животное живет на хуторе Постников в Корочанском районе Белгородской области. Работники местного зоопарка выехали на место, чтобы оказать помощь исхудавшему верблюду.

Владелица животного по кличке Чирик объяснила, что его кто-то накормил капустой, однако этот овощ категорически запрещен им для употребления. От неподходящего рациона у Чирика развилась тимпания рубца. Это болезнь, при которой нарушается пищеварение. В результате этого верблюд сильно ослаб и исхудал.

Prt Scr vk.com / Белгородский зоопарк

Хозяйка рассказала, что с помощью ветеринаров с болезнью удалось справиться. Сейчас животное проходит реабилитацию и набирает вес.

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