Игристые войны: почему у французов отбирают шампанское



Изменения в законе об алкогольной продукции запрещают импортным виноделам маркировать свою продукцию как шампанское. Отныне даже производители региона Шампань при поставке своей продукции на российский рынок вынуждены писать на этикетке «игристое вино». Какова цель закона, запрещающего ставить импортным производителям маркировку «шампанское»? Опустеют ли полки винных магазинов? Можно ли сравнивать продукцию отечественных производителей и французских виноделов? На эти и другие вопросы ответили эксперты алкогольного рынка, виноделы и представители бизнеса в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Изменения закона о регулировании алкогольной продукции назрели давно, в том числе касающиеся раздела об игристых винах, уверен генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Он рассказал, что многие импортеры игристых вин ввозили свою продукцию на территорию России под видом шампанского, хотя таковым мог называться только напиток, произведенный на территории одноименного региона Франции. С вступлением изменений в силу появилась четкая градация напитков. Но в сложном положении оказались виноделы региона Шампань. В соответствии с поправками они могут использовать географическое обозначение для своей продукции, помечая ее «Champagne», но на контрэтикетке вид напитка обязательно должен быть указан как «игристое вино». В то же время Черниговский подчеркнул, что поправки готовились в течение года, и если бы французские виноделы региона Шампань внесли свои предложения или поправки, к ним бы прислушались, но они все это время безмолвствовали.

«Если ассоциация импортеров подготовит исключения для региона Шампань, они будут сделаны. Что касается российских виноделов. Сегодня вся продукция, произведенная на территории РФ из отечественных виноматериалов — это вино, а из импортных — уже винные напитки. Ни для кого не секрет, что в прошлом году около 40% виноматериала были импортного производства, причем высокого качества. Понимаете, наводить порядок нужно было», — сказал эксперт.

По его словам, никто не запрещает российским производителям использовать импортный дистиллят, но стоять такая продукция будет на полке с пометкой «Не является вином». Опасности для здоровья такой напиток не представляет, поскольку сырье проходит процедуру проверки качества и декларируется в части составляющих, которые должны содержаться в пищевой и алкогольной продукции. Просто таким образом обозначается категорийность алкогольной продукции для покупателя.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом директор Клуба профессионалов алкогольного рынка отметил, что большинство вин крупных отечественных заводов — достаточно качественны. Мнение о том, что продукция российских виноделов уступает напиткам их французских коллег, — не более чем общепринятый штамп, считает он. У России достаточно богатая история развития виноделия, а продукция заводов Краснодарского края и Крыма реализуется в очень многих странах, в том числе в Западной Европе.

Слова Максима Черниговского о высоком качестве российских вин подтвердил и председатель Союза фермерских винодельческих хозяйств Геннадий Опарин. Американские или французские вина, которые подают в ресторанах или продают в специальных бутиках, достаточно высокого качества. Но импортные вина, которые российские сетевые магазины выставляют на свои полки, такого низкого качества, что становится обидно за европейских производителей, поделился спикер.

Изменения в законе об алкогольной продукции не создают зарубежным виноделам особых препятствий для выхода на российский рынок, считает председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» и президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. По его мнению, он лишь задевает понятия международных канонов виноделия.

«На самом деле, новых барьеров не появилось, единственное требование — новая сертификация, новая акцизная марка. Есть винодельческое правило взаимоуважения. Мы как виноделы понимаем, что термин «шампанское» принадлежит виноделам региона Шампань. По историческим причинам в России также игристое вино называется шампанским. Но по международным канонам шампанское производится в Шампани. Дискуссия на эту тему была очень долгой, французский комитет вообще просил Россию отказаться от этого термина, а ситуация сложилась строго противоположная», — пояснил Титов.

facebook.com / Павел Титов

Он уверен, что целью изменения законодательства не было создание каких-то специальных экономических барьеров, просто по внутренним причинам появилась десинхронизация с общей концепцией аппелласьонов в мире.

«В принципе, мы никогда особо термином «шампанское» не пользуемся. Во-первых, мы — «Абрау-Дюрсо», а во-вторых, давно уже восприняли то, что мы не в Шампани, и производим русское игристое вино», — прокомментировал он.

В то же время Павел Титов подчеркнул, что не каждое российское игристое вино может называться шампанским. Он объяснил, что таковым является только напиток, произведенный по классическим методам.