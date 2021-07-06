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Петр Толстой обвинил ПА ОБСЕ в шулерстве с повесткой заседания
Политика
Петр Толстой обвинил ПА ОБСЕ в шулерстве с повесткой заседания
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого  / 

Противники России применили на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ жульнический прием и протащили в повестку ранее отклоненный вопрос, включающий русофобские резолюции. Поэтому российская делегация в знак протеста покинула заседание, заявил в интервью ФАН зампред Госдумы Петр Толстой.

Накануне Толстой добился снятия с повестки клеветнического пункта, предложенного Украиной, и осудил недопуск белорусской делегации на ПА ОБСЕ. После сегодняшней провокации руководитель российской делегации заявил, что Россия не позволит манипулировать собой ни на одной международной площадке, и раскрыл ФАН подробности события.

«Украинское заявление, направленное против России и касающееся акватории Крыма, Азовского и Черного морей, лживо и носит провокационный характер. Я призвал членов ассамблеи эти вопросы не рассматривать. Накануне, 5 июля, на заседании Постоянного комитета, где действует правило «консенсус минус один», консенсуса не было, Белоруссия и Россия выступили против, вопросы были сняты. Сегодня, 6 июля, воспользовавшись тем, что две трети было не от членов ассамблеи, а от присутствующих, противники России проголосовали «за» и вернули провокационный вопрос в повестку. Мы расцениваем эту уловку как обман и шулерство», — заявил политик.

Петр Толстой обвинил ПА ОБСЕ в шулерстве с повесткой заседания
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Парламентская ассамблея ОБСЕ проходит в гибридном формате. Правила проведения этой сессии, по словам Толстого, были сформулированы очень расплывчато. В частности, размыт вопрос по определению кворума, хотя для России он носит принципиальный характер. Пользуясь отсутствием большого количества делегатов, русофобское меньшинство в ПА ОБСЕ навязывает всем свою позицию, пояснил собеседник ФАН.

«Правила существуют одни для всех. Их нельзя менять в угоду конфронтационных вопросов, навязанных русофобами. Против России и против Белоруссии была применена одинаковая методология. Белорусов вдобавок ко всему лишили визы, им не дали возможности присутствовать в Вене. Регламент заседания был нарушен, и в знак протеста против жульничества мы покинули заседание ПА ОБСЕ в Вене, сообщив, что в подобном навязанном ключе Россия не будет взаимодействовать ни в какой международной организации», — отметил глава делегации России.

Петр Толстой подчеркнул, что подобные действия ПА ОБСЕ подрывают авторитет этой международной площадки. Вся российская делегация, сенаторы и депутаты Госдумы России выразили единое мнение о недопустимости подобных провокаций.

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