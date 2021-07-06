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Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
vk.com  /  Евгений Бабичев

Публичный конфликт между солистом группы «Ногу свело!» Максимом Покровским и певцом Димой Биланом разгорелся после отмены концерта рокеров в Санкт-Петербурге. Фронтмен «Ногу свело!» увидел вину Билана в случившемся. Перепалка артистов никак не утихнет. Кому же выгодна эта ссора? Музыкальный критик, светский обозреватель Евгений Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана.

Ни для кого не секрет, что в мире шоу-бизнеса публичный конфликт — это один из популярнейших инструментов продвижения. Цель всегда одна — привлечение внимания.

«Это делается, когда нужно напомнить о себе. В данном случае, если это и была спланированная акция, то задумана она была одной стороной. Это прежде всего нужно Покровскому и группе «Ногу свело!», потому как Билан и без того — востребованный артист, который постоянно в поле зрения СМИ», — делится мнением Бабичев.

Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
Global Look Press  / Vadim Tarakanov / Anatoly Lomokhov

Музыкальный критик также объясняет и ответную реакцию Димы Билана, который опубликовал публичное обращение к Покровскому после его выпадов, кроме того, в поддержку Билана выступила и продюсер Яна Рудковская.

«Форма претензии, которую выбрал солист группы «Ногу свело!», была довольно резкой и агрессивной, что не ответить было невозможно. Иначе оставалось лишь расписаться в отсутствии какого-либо чувства собственного достоинства», — отмечает собеседник ФАН.

Кроме того, он указывает и на то, что стиль обращения Билана смотрелся выигрышно, как не крути.

«Отвечать, конечно, нужно было, и сделано было все красиво. Тебя матерят, а ты отвечаешь так едко, колко, но при этом интеллигентно», — заключил Евгений Бабичев.

Концерты рок-группы «Ногу свело!» нельзя назвать частым явлением в России, быть может, по той причине, что Максим Покровский живет в другой стране. Ранее музыкальный критик поделился с ФАН мнением о том, какие еще причины у рок-группы «Ногу свело!» играть в Санкт-Петербурге.

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шоу-бизнес билан покровский ногу свело! бабичев
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