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Александра Бортич в белом платье спровоцировала слухи о замужестве

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:47
Шоу-бизнес
Александра Бортич в белом платье спровоцировала слухи о замужестве
Pr Scr youtube.com  /  вДудь

Москва, 6 июля. Популярная российская актриса Александра Бортич опубликовала интригующие фотографии. Звезда фильма «Холоп» спровоцировала слухи об официальной регистрации отношений.

Телезвезда выложила серию фотографий, на которых позирует в кружевном белом платье, сильно похожем на подвенечное. На первом снимке звезда демонстрирует на камеру безымянный палец с блестящим золотым кольцом. На некоторых фотографиях артистка держит маленькую собачку, которую нарядила во фрак. Животное не выражает особой радости во время фотосессии.

«Я сказала: «Да», но он не был так счастлив», — подписала серию фотографий Бортич.

Под публикацией поклонники предположили, что известная российская актриса наконец-то вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Евгения Савельева.

«Сашенька, вас можно поздравлять? Надеюсь, Евгений наконец-то решил взять на себя ответственность за семью»;

«Уй, как здорово! Поздравляю с браком. Наконец-то у вашего очаровательного мальчика официально будут оба родителя»;

«Поздравляю! Вы очень красивая невеста», — восторженно отметили пользователи соцсети под фотографиями.

В июне прошлого года известная актриса родила сына, которого назвали Александром. С тех пор звезда «Холопа» активно делится семейными фотографиями, показывая этапы взросления малыша. В одной из последних публикаций она заявила, что до смерти любит своего сына.

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