Александра Бортич в белом платье спровоцировала слухи о замужестве

Москва, 6 июля. Популярная российская актриса Александра Бортич опубликовала интригующие фотографии. Звезда фильма «Холоп» спровоцировала слухи об официальной регистрации отношений.

Телезвезда выложила серию фотографий, на которых позирует в кружевном белом платье, сильно похожем на подвенечное. На первом снимке звезда демонстрирует на камеру безымянный палец с блестящим золотым кольцом. На некоторых фотографиях артистка держит маленькую собачку, которую нарядила во фрак. Животное не выражает особой радости во время фотосессии.

«Я сказала: «Да», но он не был так счастлив», — подписала серию фотографий Бортич.

Под публикацией поклонники предположили, что известная российская актриса наконец-то вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Евгения Савельева.

«Сашенька, вас можно поздравлять? Надеюсь, Евгений наконец-то решил взять на себя ответственность за семью»; «Уй, как здорово! Поздравляю с браком. Наконец-то у вашего очаровательного мальчика официально будут оба родителя»; «Поздравляю! Вы очень красивая невеста», — восторженно отметили пользователи соцсети под фотографиями.

В июне прошлого года известная актриса родила сына, которого назвали Александром. С тех пор звезда «Холопа» активно делится семейными фотографиями, показывая этапы взросления малыша. В одной из последних публикаций она заявила, что до смерти любит своего сына.