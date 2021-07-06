Механика судна приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку убийства матроса вилкой

Калининград, 6 июля. Московский районный суд Калининграда приговорил механика судна к тюремному заключению в виде пяти лет лишения свободы. Мужчину признали виновным в попытке убить матроса вилкой.

Судья рассмотрел дело в отношении сменного механика судна «Минога» и вынес приговор по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в январе 2021 года подозреваемый сильно повздорил с матросом того же судна. Словесная перепалка быстро переросла в открытый конфликт, в результате чего матрос получил множественный удары ножом и вилкой. Потерпевший был госпитализирован с ранениями головы и рук различной степени тяжести. Теперь механику предстоит отбыть наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.