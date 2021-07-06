Мишустин призвал российский бизнес повышать конкурентоспособность

Екатеринбург, 6 июля. Российским производителям следует оперативно реагировать на изменение предпочтений потребителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что пандемия сделала особенно актуальной задачу обеспечения гибкости производства. По словам премьера, важным фактором конкурентоспособности является умение быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции.

«Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб», — рассказал Мишустин, выступая на пленарной сессии форума «Иннопром» в Екатеринбурге.

Глава правительства уточнил, что речь идет о принципиально новом формате организации производства, который основан на использовании цифровых технологий. По его словам, бизнесу также нужно выстраивать новые логистические маршруты для снижения издержек при доставке.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян выбирает продукцию отечественных производителей. В основном произведенным в РФ товарам предпочтение отдают граждане старше 60 лет.