Милонов в восторге от разгрома марша ЛГБТ в Грузии

Чем сильнее общество подвержено пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, тем больше вероятность его беспрекословного подчинения диктату Вашингтона. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Госдеп США призвал власти Грузии наказать виновных в применении насилия к участникам марша ЛГБТ, который был сорван 5 июля в Тбилиси. В этот день тысячи сторонников традиционных ценностей собрались на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести на нем гей-парад. Затем они отправились к зданию парламента, где наиболее агрессивные противники ЛГБТ напали на представителей СМИ, которых посчитали сторонниками секс-меньшинств — в результате пострадало около 50 журналистов. Следующими объектами применения гнева традиционалистов стали офис Tbilisi Pride, занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также офис организации «Стыдно».

«Очень ценно, что одним из главных условий Евросоюза и США к Грузии по вступлению в ЕС стали послабления именно в «голубом» вопросе, — заметил Милонов. — И я хотел бы предостеречь российские СМИ, чтобы те не называли грузин, вышедших вчера на улицы Тбилиси, радикалами. Это абсолютно нормальные люди, и их реакция была совершенно естественной».

Депутат заявил, что он восторгом наблюдал за тем, как неравнодушные граждане Грузии защищали традиционные ценности и не позволили «за просто так продать свою страну».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

«Большие молодцы! — воскликнул парламентарий. — Я очень рад, что они смогли защитить свои улицы от извращенцев. Ведь, если посмотреть здраво, то гей-парады в Грузии не являются частью внутренней повестки, там на них нет никакого запроса. Нет, конечно, есть некоторые отщепенцы, которые вернулись откуда-то в родную страну и хотят устроить в ней содомский шабаш, но для абсолютного большинства грузин тема ЛГБТ абсолютно чужда. Если понадобится, то Россия готова передать им свой опыт в противодействии извращенцам».

Собеседник ФАН выразил уверенность, что политические разногласия между грузинским и российскими народами рано или поздно пройдут, а объединяющие их христианские ценности останутся прежними. Также он объяснил, почему Госдеп США так сильно озабочен разгромом гей-движения в Грузии.