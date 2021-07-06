Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 23:04
23:01
Политика
Порошенко не пустили в музей в украинском Нью-Йорке
23:00
Политика
Белоруссия оставила в посольстве Литвы одного консула
23:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
22:52
Политика
Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз
22:52
Экономика
Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян
22:50
Общество
Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков
22:40
Весь мир
Евросоюз обещает Западным Балканам новые инвестиции
22:37
Армия
Морпехи Каспийской флотилии испытали парашютную систему «Арбалет-2»
22:35
Политика
Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия
22:35
Политика
Администрация США не согласилась с высказыванием о вялых контактах с Россией
Все новости

Милонов в восторге от разгрома марша ЛГБТ в Грузии
Политика
Милонов в восторге от разгрома марша ЛГБТ в Грузии
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Zamir Usmanov / Prt Scr youtube.com / Sputnik Georgia - все о Грузии

Чем сильнее общество подвержено пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, тем больше вероятность его беспрекословного подчинения диктату Вашингтона. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Госдеп США призвал власти Грузии наказать виновных в применении насилия к участникам марша ЛГБТ, который был сорван 5 июля в Тбилиси. В этот день тысячи сторонников традиционных ценностей собрались на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести на нем гей-парад. Затем они отправились к зданию парламента, где наиболее агрессивные противники ЛГБТ напали на представителей СМИ, которых посчитали сторонниками секс-меньшинств — в результате пострадало около 50 журналистов. Следующими объектами применения гнева традиционалистов стали офис Tbilisi Pride, занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также офис организации «Стыдно».

«Очень ценно, что одним из главных условий Евросоюза и США к Грузии по вступлению в ЕС стали послабления именно в «голубом» вопросе, — заметил Милонов. — И я хотел бы предостеречь российские СМИ, чтобы те не называли грузин, вышедших вчера на улицы Тбилиси, радикалами. Это абсолютно нормальные люди, и их реакция была совершенно естественной».

Депутат заявил, что он восторгом наблюдал за тем, как неравнодушные граждане Грузии защищали традиционные ценности и не позволили «за просто так продать свою страну».

Милонов в восторге от разгрома марша ЛГБТ в Грузии
Федеральное агентство новостей  / владимир тулин

«Большие молодцы! — воскликнул парламентарий. — Я очень рад, что они смогли защитить свои улицы от извращенцев. Ведь, если посмотреть здраво, то гей-парады в Грузии не являются частью внутренней повестки, там на них нет никакого запроса. Нет, конечно, есть некоторые отщепенцы, которые вернулись откуда-то в родную страну и хотят устроить в ней содомский шабаш, но для абсолютного большинства грузин тема ЛГБТ абсолютно чужда. Если понадобится, то Россия готова передать им свой опыт в противодействии извращенцам».

Собеседник ФАН выразил уверенность, что политические разногласия между грузинским и российскими народами рано или поздно пройдут, а объединяющие их христианские ценности останутся прежними. Также он объяснил, почему Госдеп США так сильно озабочен разгромом гей-движения в Грузии.

«Для Соединенных Штатов эта тема стала основной в международной повестке, поскольку там отлично понимают, что общества, которые позволяют проводить подобного рода парады, будут беспрекословно выполнять все энциклики лжепапы из Вашингтона», — резюмировал Милонов.

Вернуться назад

россия милонов грузия лгбт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru