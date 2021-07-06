Миллиардер Илон Маск поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве над певицей

Лос-Анджелес, 6 июля. Глава компании Tesla Илон Макс встал на сторону певицы Бритни Спирс после ее поражения в суде против отца Джеймса. Миллиардер присоединился к движению в защиту артистки.

Бритни Спирс проиграла очередное слушание по делу об опеке. Вскоре движение в поддержку певицы начало набирать обороты: недавно к нему присоединился Илон Маск. Миллиардер опубликовал пост в Twitter, в котором призвал суд освободить поп-звезду из-под опеки отца Джеймса Спирса.

«Свободу Бритни», — потребовал бизнесмен.

Free Britney — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2021

Публикация мгновенно привлекла к себе внимание: всего за сутки она набрала почти 400 тысяч лайков. Кроме того, ее ретвитнули около 50 тысяч пользователей.

Решение в деле об опеке было принято 23 июня. Бритни Спирс выступила перед судом Лос-Анджелеса, где призналась, что опека со стороны отца была «унизительна». По словам звезды, Спирс контролировал ее финансы, здоровье и даже репродуктивные функции — артистка была вынуждена поставить спираль, чтобы не забеременеть.

Недавно зарубежные СМИ рассказали, что накануне судебного слушания Спирс обратилась в службу спасения за помощью. Артистка позвонила диспетчеру: звезда назвала себя жертвой и заявила о жестоком обращении со стороны опекунов.