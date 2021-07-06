Собутыльники украли карту с деньгами у сотрудника петербургского банка

Санкт-Петербург, 6 июля. Мужчина и его сообщница ограбили своего знакомого, пока тот спал, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадавший пригласил мужчину и женщину к себе в квартиру, расположенную на улице Дыбенко. После распития алкоголя хозяин дома уснул.

Водителя банка разбудил звонок из банка, в котором ему сообщили, что с его картой совершаются сомнительные операции. Далее он обнаружил, что с карты исчезли 11 331 руб.

В ходе следствия были установлены подозреваемые, ими оказались ранее судимый петербуржец и его знакомая. Они уже признались в содеянном. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Жительница Бийска перевела 500 тысяч рублей знакомому из интернета. Виртуальный любовник попросил у женщины денег на ремонт моста, сообщал ФАН.