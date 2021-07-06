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Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона
Спорт
Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Лондон, 6 июля. Чемпион «Мастерса» в Майами Хуберт Хуркач в 1/8 финала Уимблдона обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В 1/8 финала вторая ракетка мира в пяти сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу — 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6.

Соперники провели на корте чуть больше трех часов с перерывами из-за сильного дождя. Игра началась 5 июля, а закончилась — 6 июля. В четвертьфинале турнира Большого шлема Хуркач сыграет против швейцарца Роджера Федерера.

В начале июня теннисист Медведев выиграл четвертый матч Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира.

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