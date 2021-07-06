Петербурженка заявила об изнасиловании в парадной Фрунзенского района

Санкт-Петербург, 6 июля. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга получили заявление об изнасиловании от жительницы города. Преступление было совершено в одной из парадных на улице Ярослава Гашека.

Заявительница сообщила приметы преступника, который с помощью грубой физической силы совершил противоправные действия. Им оказался мужчина неславянской внешности среднего телосложения. На лице злоумышленника женщина разглядела щетину, насильник был одет в черную футболку с карманом, сообщает источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая утверждает, что из этого кармана мужчина доставал белый Iphone. Среди особых примет женщина отметила темные волосы и карие глаза. По словам жертвы, насильника она не знает.

Ранее маньяк надругался над школьницей в Крыму. Мужчина нашел свою жертву в местном парке развлечений.