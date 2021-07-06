Наркозависимый петербуржец устроил притон и стал фигурантом уголовного дела

Санкт-Петербург, 6 июля. Мужчина, страдающий от наркотической зависимости, устроил в своей квартире притон, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Петербуржец был заинтересован в постоянном наличии запрещенных веществ для личного употребления и регулярно приглашал в гости знакомых наркоманов, которые делились с ним дозами в ответ на предоставление помещения.

При обыске в квартире 43-летнего жителя Северной столицы нашли несколько свертков и пакетов с наркотиками. Он заявил, что планировал употребить все это самостоятельно.

По данному факту возбудили уголовное дело об организации притона и незаконном хранении наркотических средств. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Владельца еще одного притона задержали в Приморском крае. Мужчина признался, что предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам. У него нашли миску с бурым веществом, сообщало издание Deita.