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Наркозависимый петербуржец устроил притон и стал фигурантом уголовного дела

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:37
Происшествия
Наркозависимый петербуржец устроил притон и стал фигурантом уголовного дела
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Санкт-Петербург, 6 июля. Мужчина, страдающий от наркотической зависимости, устроил в своей квартире притон, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Петербуржец был заинтересован в постоянном наличии запрещенных веществ для личного употребления и регулярно приглашал в гости знакомых наркоманов, которые делились с ним дозами в ответ на предоставление помещения.

При обыске в квартире 43-летнего жителя Северной столицы нашли несколько свертков и пакетов с наркотиками. Он заявил, что планировал употребить все это самостоятельно.

По данному факту возбудили уголовное дело об организации притона и незаконном хранении наркотических средств. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Владельца еще одного притона задержали в Приморском крае. Мужчина признался, что предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам. У него нашли миску с бурым веществом, сообщало издание Deita.

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