Судан выдвинул четыре требования для разрешения кризиса вокруг плотины «Возрождение»

Хартум, 6 июля. Судан выдвинул четыре требования для разрешения спора вокруг эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ), заявил министр ирригации и водных ресурсов Ясир Аббас.

Это произошло во время пресс-конференции в Хартуме, после которой чиновник отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН, организованном по просьбе Судана и Египта в целях обсуждения данной проблемы.

«Ответ Совета Безопасности на просьбу Судана о проведении специальной сессии по досье плотины «Возрождение» в соответствии с главой VI Устава Организации Объединенных Наций является успехом суданской дипломатии и ясным подтверждением того, что второе одностороннее заполнение водохранилища представляет собой угрозу региональному миру и безопасности», — заявил Аббас.

Он добавил, что Судан выдвинул на обсуждение следующие требования: провести специальную встречу для рассмотрения кризиса; прекратить осуществление Эфиопией каких-либо односторонних мер; преобразовать наблюдательскую роль четырехстороннего комитета во главе с Африканским союзом (АС) в посредническую; привлечь ООН и АС для содействия переговорам между Суданом, Египтом и Эфиопией.

Накануне министерство ирригации из Каира объявило, что Эфиопия проинформировала его о начале второго этапа заполнения водохранилища ГЭС Хидасэ. Египет подчеркнул свое резкое возражение против этого «одностороннего шага» и предостерег от его возможных негативных последствий для регионального и международного мира и безопасности.