Сенатор Рязанский оценил размер будущей пенсии россиян

Москва, 6 июля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, какой может оказаться пенсия в России в ближайшем будущем.

В 2022 году индексация выплат по старости ожидается в России на отметке в 5,9 %, а в последующие годы — 5,6%. Об этом чиновник рассказал в беседе с «Радио 1».

«На уровень 2023-2024 годов мы выходим с такими темпами индексации к пенсии в 20 338 рублей», — добавил сенатор.

Он также указал, что данные темпы в Российской Федерации были приняты специальным законом. Речь идет об индексации страховых пенсий на 5 лет вперед, уточнил Рязанский.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он оценил июльские нововведения для российских пенсионеров. Сенатор напомнил о переходе на платежную систему «Мир» в прямом эфире.