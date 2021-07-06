Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 17:06
17:05
Весь мир
Экс-главу полиции Мексики арестовали по обвинениям в пытках и похищении людей
17:05
Общество
Туристы рассказали, как им дважды не повезло с отдыхом в Ялте и Сочи из-за потопов
17:04
Происшествия
Житель Петербурга отказался возвращать арендованную игровую приставку
17:03
Общество
Реаниматолог Иевков объяснил, кто такие врачи-антипрививочники и как с ними бороться
17:02
Происшествия
ФАН установил личность погибшей в Абхазии туристки из Петербурга
17:00
Экономика
Баррель нефти может подорожать до 100 долларов при текущих условиях ОПЕК+
17:00
Шоу-бизнес
Работавший с Бритни Спирс менеджер объявил об увольнении
17:00
Политика
Россия обозначила свое видение отношений с США после женевских переговоров
16:58
Общество
В Сочи туристы пришли отдыхать на пляж несмотря на шторм и горы мусора на берегу
16:50
Политика
Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования в России
Все новости

Сенатор Рязанский оценил размер будущей пенсии россиян
Экономика
Сенатор Рязанский оценил размер будущей пенсии россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 июля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, какой может оказаться пенсия в России в ближайшем будущем.

В 2022 году индексация выплат по старости ожидается в России на отметке в 5,9 %, а в последующие годы — 5,6%. Об этом чиновник рассказал в беседе с «Радио 1».

«На уровень 2023-2024 годов мы выходим с такими темпами индексации к пенсии в 20 338 рублей», — добавил сенатор.

Он также указал, что данные темпы в Российской Федерации были приняты специальным законом. Речь идет об индексации страховых пенсий на 5 лет вперед, уточнил Рязанский.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он оценил июльские нововведения для российских пенсионеров. Сенатор напомнил о переходе на платежную систему «Мир» в прямом эфире.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Сенатор Рязанский оценил размер будущей пенсии россиян
россия пенсионер россияне пенсия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru