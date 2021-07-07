Провокационные заявления из уст секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова давно не редкость. Он продолжает целенаправленно критиковать не только Россию, но и страны Европы, нанося таким образом непоправимый вред своему государству, пишет «Политпазл».

Руководитель СНБО недавно обрушился с критикой на Францию и Германию, которые выступили в 2008 году против предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО. Он уверен, что именно такой шаг стал причиной агрессии России против Грузии.

Сегодня многим на Украине не дает покоя тема членства других государств в Североатлантическом альянсе. Некоторым представителям политической элиты Украины кажется, что вступление в блок поможет разрешить ситуацию на востоке Украины и «вернуть» Крым.

Киев, продолжая причитать по этому поводу, не делает никаких шагов навстречу Альянсу и Евросоюзу. Украина, напротив, уничтожает все возможности сблизиться с Европой, отмечая необходимость в этом. Основным препятствием по-прежнему является коррупция в стране.

Но у главы СНБО на все есть «конструктивный», как он считает, ответ.

«В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — заявил недавно Алексей Данилов в интервью Forbes.

Руководитель СНБО нашел, чем ответить Германии. С его слов, закрытые встречи в Киеве, где присутствовали немецкие и французские представители, было заметно, как радикально изменились их мнения по поводу отношений России и Украины.

Ранее представители СНБО Украины объяснили, почему Киев не торопится захватывать Донбасс.