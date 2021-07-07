Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 03:38
03:27
Общество
Программист Пономарев рассказал о способах определить мошеннические сайты
03:22
Технологии
Роскосмос рассказал о возможности появления частных туристических полетов
03:20
Политика
Минск оценил дипстатус офиса Тихановской в Литве
03:15
Происшествия
Тела шести пассажиров упавшего Ан-26 найдены на Камчатке
03:08
Красота
Как выбрать натуральный твердый шампунь: топ-6 лучших средств для волос в 2021 году
03:00
Весь мир
Глава СНБО Украины считает, что в потере Крыма виновата Франция
02:47
Общество
J&J готова поставлять в Россию и другие страны СНГ свою вакцину от коронавируса
02:44
Общество
Названы типичные финансовые ошибки россиян
02:40
Общество
Правительство Исландии признало эффективным сокращение рабочей недели
02:27
Общество
Врач объяснила, насколько надежны влажные салфетки
Все новости

Глава СНБО Украины считает, что в потере Крыма виновата Франция

Весь мир
Глава СНБО Украины считает, что в потере Крыма виновата Франция
wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0  / 

Провокационные заявления из уст секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова давно не редкость. Он продолжает целенаправленно критиковать не только Россию, но и страны Европы, нанося таким образом непоправимый вред своему государству, пишет «Политпазл». 

Руководитель СНБО недавно обрушился с критикой на Францию и Германию, которые выступили в 2008 году против предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО. Он уверен, что именно такой шаг стал причиной агрессии России против Грузии. 

Сегодня многим на Украине не дает покоя тема членства других государств в Североатлантическом альянсе. Некоторым представителям политической элиты Украины кажется, что вступление в блок поможет разрешить ситуацию на востоке Украины и «вернуть» Крым.

Киев, продолжая причитать по этому поводу, не делает никаких шагов навстречу Альянсу и Евросоюзу. Украина, напротив, уничтожает все возможности сблизиться с Европой, отмечая необходимость в этом. Основным препятствием по-прежнему является коррупция в стране. 

Но у главы СНБО на все есть «конструктивный», как он считает, ответ. 

«В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — заявил недавно Алексей Данилов в интервью Forbes.

Руководитель СНБО нашел, чем ответить Германии. С его слов, закрытые встречи в Киеве, где присутствовали немецкие и французские представители, было заметно, как радикально изменились их мнения по поводу отношений России и Украины. 

Ранее представители СНБО Украины объяснили, почему Киев не торопится захватывать Донбасс. 

 

 

Вернуться назад

евросоюз украина снбо данилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru