Продукцию отечественных производителей выбирают больше 50% жителей РФ

Москва, 6 июля. Сторонниками российского производства выступают 55% граждан. Иностранные товары предпочитают покупать 10% респондентов, согласно результатам опроса ВЦИОМ.

Соответствующее исследование учитывало оценки опрошенных по семи категориям пищевой и непродовольственной продукции. Приверженцами отечественных товаров считаются 55% жителей, 32% граждан заняли нейтральную позицию и 10% респондентов выступают в пользу импортных, передает «Прайм».

В большинстве случаев внутренних производителей предпочитают выбирать россияне в возрасте от 60 лет и старше (69%), тогда как российские изготовители менее популярны среди молодежи 18–24 лет (13%). Подобная возрастная категория считается основным сторонником зарубежной продукции.

Аналитическая компания DSM Group ранее подсчитала, что российские аптеки смогли реализовать на 14,9% меньше товаров в течение пяти месяцев 2021 года. Продажи уменьшились до 2,25 млрд единиц.