Путин пообещал решить проблемы экологии в Кузбассе

Кемерово, 6 июля. Власти займутся решением острых проблем экологии Кемеровской области, заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства на торжественном выступлении по случаю 300-летнего юбилея региона, власти должны добиваться ощутимых результатов в решении проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса.

«Мы, конечно, знаем, что Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться, как минимум, на 20%», — высказался президент.

Подобные проблемы будут решаться не только в Кузбассе, но и в других регионах России, где вопросы экологии и чистого воздуха стоят так же остро, добавил Путин.

Ранее армянский кабмин сообщил, что 7 июля Путин примет исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле.