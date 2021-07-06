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ФАН узнал новые подробности о состоянии певицы МакSим

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:29
Общество
ФАН узнал новые подробности о состоянии певицы МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 6 июля. Состояние известной исполнительницы Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, не меняется. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

Популярная артистка уже больше двух недель находится в состоянии медикаментозного сна и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Источник ФАН в медицинских кругах подчеркнул, что видимых улучшений, как и ухудшений, они не наблюдают.

«В состоянии Максим никакого прогресса нет. Врачи опасаются давать прогнозы», — прокомментировал собеседник издания.

Максимова попала в больницу почти три недели назад с 40% поражением легких после одного из выступлений. Первые дни артистка чувствовала себя приемлемо, однако потом ее состояние стало ухудшаться. За то время, что она находится в состоянии искусственной комы, ее навещал игумен Лука, по словам которого, артистка даже пришла в себя.

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