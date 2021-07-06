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Россиян предупредили об очередной схеме обмана туристов при бронировании отпуска
Общество
Россиян предупредили об очередной схеме обмана туристов при бронировании отпуска
pixabay.com

Москва, 6 июля. Эксперты узнали о новой схеме обмана при бронировании отпуска. Туроператоры стали прибегать к овербукингу с определенным условием.

Одной из самых распространенных схем обмана туристов является овербукинг через положительный ПЦР-тест, рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По прилету люди в белых халатах якобы находят заболевание или некие симптомы и отправляют человека в обсерватор. При этом туриста могут отправить в трехзвездочный отель вместо пятизвездочного. Путешественник также может пропустить рейс и покупать билет самостоятельно.

Следует быть осторожнее и при фотосессиях с животными, отметил глава московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Он напомнил, что чаще всего фотограф заставляет отдыхающих взять животное на руки, сразу делает фотографию и просит за это деньги.

Ранее сообщалось, что жительница Северодвинска потеряла 340 тыс. рублей из-за действий аферистов. Россиянка стала жертвой телефонных мошенников.

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