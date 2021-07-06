Иван Купала: что за праздник, традиции и обряды, что нельзя делать в купальскую ночь

Народно-христианский праздник Иван Купала отмечается в России 7 июля. На самом деле это очень древний дохристианский праздник, связанный с летним солнцестоянием, которое, увы, в 2021 году уже прошло. Праздник солнцестояния (Солнцеворот) издревле отмечался всеми народами и религиями. С приходом христианства солнцестояние объединилось с праздником Рождество Иоанна Крестителя, пророка, славящегося своей святостью и набожностью. Иоанн — один из наиболее почитаемых ветхозаветных святых, он считается предшественником (Предтечей) Спасителя (Мессии) — сына Божьего Иисуса Христа.

Согласно евангельским источникам, Иоанн крестил верующих, в том числе Иисуса, в водах реки Иордан, окуная своих последователей в воду. Отсюда принятое на Руси народное имя этого святого — Иван Купала. Праздник в честь Иоанна Крестителя отмечается 23–24 июня. По юлианскому календарю, которого придерживается Русская православная церковь, Ивана Купалу чествуют 6–7 июля.

Федеральное агентство новостей /

Купальская ночь: традиции и обряды

Поскольку праздник имеет дохристианские корни, самым важным считается даже не сам день Ивана Купалы, а предшествующая ему Купальская ночь. Ночь накануне Ивана Купалы воспета в легендах и преданиях, в стихах, в живописи — во многих произведениях искусства. Считается, что Купальская ночь — момент наибольшего расцвета всех сил природы, поэтому нужно обязательно успеть прикоснуться к этому живительному источнику.

Отсюда — старинные купальские обряды, которые различались от местности к местности, а в древности были формой инициации. Только юноши, достойно выдержавшие положенные испытания, считались взрослыми, готовыми создавать семью, охотиться, быть полноценными членами общины.

В более поздние времена купальские обряды стали распространяться и на девушек. Отсюда — традиция у влюбленных прыгать через костер, взявшись за руки (если руки не расцепились — быть свадьбе; расцепились — скоро расстанутся). Отсюда — обычай влюбленным вместе искать таинственный никем не виденный цветок папоротника. Отсюда девичьи гадания на жениха с пусканием по воде венка с зажженной свечой — куда венок поплывет, оттуда и милый явится…

Наиболее древние купальские обряды подразумевали максимальную телесную свободу — купания обнаженными, сексуальные контакты, в том числе со многими партнерами, и так далее. Считалось, что ритуальная распущенность помогает людям напитаться силами от природы и увеличивает плодородие самой матушки-земли.

Основное развлечение на Ивана Купалу, естественно, — это купания в открытых водоемах. Согласно славянским представлениям, в это время русалки и прочая водная нечисть уже давно крепко спят на дне водоемов до самого Ильина дня (2 августа).

Отметим сразу, церковь категорически не одобряет купальские забавы, а особенно разврат; в древности с ревнителями этих обрядов сурово боролись не только церковные, но и светские власти.

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать в Купальскую ночь и 7 июля

Поскольку в это время продолжается Петров пост, верующим запрещены мясное, молочное, а также яйца. В честь праздника Рождество Иоанна Крестителя разрешены рыба, морепродукты, взрослом — вино.

Повторим, церковь категорически не приветствует языческие обряды в Купальскую ночь, особенно порицаются разврат и пьянство.

7 июля — в большой церковный праздник — на Руси была под запретом тяжелая работа.

По народному обычаю в Купальскую ночь зазорно спать, иначе счастье проспишь. Нельзя работать на земле металлическими инвентарем, женщинам запрещалось в этот день рукодельничать. Нельзя злиться, ссориться, таить дурные мысли.

В древности тех, кто сидел в праздник взаперти, сурово осуждали, считая, что такие люди нечисты в помыслах. Отказ девушки прыгать через костер трактовался как признак, что она знается с нечистью. За это односельчане могли такую отступницу сурово наказать.