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Комиссию МАК по расследованию крушения Ан-26 возглавил Сергей Зебрин

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:30
Происшествия
Комиссию МАК по расследованию крушения Ан-26 возглавил Сергей Зебрин

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы на Камчатке. Возглавил группу экспертов Сергей Зебрин.

Согласно имеющейся информации, до этого момента Сергей Зебрин не привлекался к расследованию каких-либо «громких» техногенных катастроф или аналогичных по масштабу происшествий. Об этом сообщает источник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей проследило хронологию событий в небе над Камчаткой и опубликовало полную последовательность на своем официальном сайте. Напомним, пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании «Камчатские авиалинии» вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек. Спустя какое-то время воздушное судно перестало выходить на связь, в связи с чем была организована поисковая операция.

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авиакатастрофа мак камчатский край ан-26 зебрин
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