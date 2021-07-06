Комиссию МАК по расследованию крушения Ан-26 возглавил Сергей Зебрин

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы на Камчатке. Возглавил группу экспертов Сергей Зебрин.

Согласно имеющейся информации, до этого момента Сергей Зебрин не привлекался к расследованию каких-либо «громких» техногенных катастроф или аналогичных по масштабу происшествий. Об этом сообщает источник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей проследило хронологию событий в небе над Камчаткой и опубликовало полную последовательность на своем официальном сайте. Напомним, пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании «Камчатские авиалинии» вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек. Спустя какое-то время воздушное судно перестало выходить на связь, в связи с чем была организована поисковая операция.