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Смартфоны и автомобили разыграют среди привившихся от COVID-19 жителей Якутии

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:38
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Общество
Смартфоны и автомобили разыграют среди привившихся от COVID-19 жителей Якутии
pixabay.com  /  gregroose

Якутск, 6 июля. Прошедшие вакцинацию от коронавируса жители Якутии смогут принять участие в специальном розыгрыше.

Среди привившихся от COVID-19 граждан разыграют смартфоны и сертификаты на машину. Об этом рассказали в пресс-службе Целевого фонда будущих поколений Республики Саха.

Отмечается, что акцию проведут в двух вариантах — еженедельном и финальном. В еженедельном розыгрыше примут участие жители, получившие первый компонент вакцины с 6 июля по 30 августа.

А в финальной акции сможет поучаствовать только тот, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Итоги огласят в прямом эфире местных телеканалов 31 августа.

Подарки за вакцинацию также могут получить и самарцы. Телевизор, ноутбук, смартфон и другие призы обещаны тем, кто привьется от коронавируса с 1 по 25 июля.

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якутия вакцинация призы коронавирус
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