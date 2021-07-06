Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 17:06
17:05
Весь мир
Экс-главу полиции Мексики арестовали по обвинениям в пытках и похищении людей
17:05
Общество
Туристы рассказали, как им дважды не повезло с отдыхом в Ялте и Сочи из-за потопов
17:04
Происшествия
Житель Петербурга отказался возвращать арендованную игровую приставку
17:03
Общество
Реаниматолог Иевков объяснил, кто такие врачи-антипрививочники и как с ними бороться
17:02
Происшествия
ФАН установил личность погибшей в Абхазии туристки из Петербурга
17:00
Экономика
Баррель нефти может подорожать до 100 долларов при текущих условиях ОПЕК+
17:00
Шоу-бизнес
Работавший с Бритни Спирс менеджер объявил об увольнении
17:00
Политика
Россия обозначила свое видение отношений с США после женевских переговоров
16:58
Общество
В Сочи туристы пришли отдыхать на пляж несмотря на шторм и горы мусора на берегу
16:50
Политика
Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования в России
Все новости

Специалисты изымут пробы топлива, которым заправили Ан-26 перед крушением

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:34
Происшествия
Специалисты изымут пробы топлива, которым заправили Ан-26 перед крушением
russianplanes.net  /  RUSSIANPLANES.NET / ПОРТАЛ АВТОРСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ / Игорь Двуреков

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Как сообщил ФАН знакомый с ситуацией источник, в рамках разбирательств по делу о крушении Ан-26 на Камчатке, будет назначен ряд специальных, в том числе и технических экспертиз.

Специалисты изымут образцы горючего, которым перед вылетом заправили потерпевший крушение Ан-26. Заправка осуществлялась специалистами наземных служб аэропорта, из которого вылетал борт.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при выполнении рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту воздушного судна находились 28 человек. В результате трагедии все они погибли. На данный момент к месту крушения продвигаются спасатели.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Специалисты изымут пробы топлива, которым заправили Ан-26 перед крушением
крушение топливо ан-26 экспертиза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru