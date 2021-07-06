Специалисты изымут пробы топлива, которым заправили Ан-26 перед крушением

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Как сообщил ФАН знакомый с ситуацией источник, в рамках разбирательств по делу о крушении Ан-26 на Камчатке, будет назначен ряд специальных, в том числе и технических экспертиз.

Специалисты изымут образцы горючего, которым перед вылетом заправили потерпевший крушение Ан-26. Заправка осуществлялась специалистами наземных служб аэропорта, из которого вылетал борт.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при выполнении рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту воздушного судна находились 28 человек. В результате трагедии все они погибли. На данный момент к месту крушения продвигаются спасатели.