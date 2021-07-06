Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани. События дня

Власти Камчатки помогут семьям погибших в авиакатастрофе
Власти Камчатского края готовы оказать финансовую поддержку семьям погибших при крушении Ан-26. Об этом заявил губернатор региона Владимир Илюхин. Обломки пассажирского самолета обнаружены в Охотском море и на сопке недалеко от поселка Палана, куда Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 28 человек, включая двоих детей. По предварительной информации, все они погибли. Как сообщает МЧС, поиски тел и обломков самолета приостановлены с наступлением темноты и продолжатся утром. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию, которая будет расследовать причины и обстоятельства авиакатастрофы.
В Совбезе оценили эффективность борьбы с терроризмом в РФ
instagram.com / @fsb_official_rf
Российским спецслужбам удается предотвратить 98% террористических преступлений на этапе подготовки. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков.
«За последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта, а количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в десятки раз, с 36 в 2015 году до трех в 2020 году», — отметил он в беседе с журналистами.
В связи с этим заместитель секретаря Совбеза высоко оценил работу сотрудников спецслужб и правоохранителей. Однако, по его словам, созданию международной коалиции в борьбе с терроризмом препятствуют геополитические амбиции отдельных государств.
Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани
admkrai.krasnodar.ru / Пресс-служба Администрации Краснодарского края
Из-за непогоды режим чрезвычайной ситуации введен в шести муниципалитетах Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Речь идет о Туапсинском, Северском и Славянском районах, а также о Горячем Ключе, Сочи и Геленджике. Специалисты в режиме нон-стоп отслеживают уровень подъема рек, вызванный проливными дождями. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков. 136 человек уже эвакуированы, 64 находятся в пунктах временного размещения. По информации прокуратуры края, число погибших в результате разгула стихии в регионе выросло до четырех.