Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 17:05
17:05
Весь мир
Экс-главу полиции Мексики арестовали по обвинениям в пытках и похищении людей
17:05
Общество
Туристы рассказали, как им дважды не повезло с отдыхом в Ялте и Сочи из-за потопов
17:04
Происшествия
Житель Петербурга отказался возвращать арендованную игровую приставку
17:03
Общество
Реаниматолог Иевков объяснил, кто такие врачи-антипрививочники и как с ними бороться
17:02
Происшествия
ФАН установил личность погибшей в Абхазии туристки из Петербурга
17:00
Экономика
Баррель нефти может подорожать до 100 долларов при текущих условиях ОПЕК+
17:00
Шоу-бизнес
Работавший с Бритни Спирс менеджер объявил об увольнении
17:00
Политика
Россия обозначила свое видение отношений с США после женевских переговоров
16:58
Общество
В Сочи туристы пришли отдыхать на пляж несмотря на шторм и горы мусора на берегу
16:50
Политика
Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования в России
Все новости

Утечку аммиака обнаружили рядом с жилыми домами в Махачкале
Общество
Утечку аммиака обнаружили рядом с жилыми домами в Махачкале
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 6 июля. В 20 метрах от многоэтажного жилого дома в столице Дагестана хранятся емкости с более чем 40 тоннами аммиака. Его владелец не в состоянии его утилизировать из-за отсутствия средств.

Аммиак содержится в холодильниках, находящихся под землей. Они принадлежат рыбопромышленной коммерческой компании «Порт-Петровск». При этом в двух десятках метров от этого места ранее был возведен 12-этажный дом, который в настоящее время уже полностью заселен жильцами. Более того, еще в нескольких десятках метров расположен целый жилой комплекс с поземной парковкой.

«Проблема в том, что под землей, между стеной завода и многоквартирным домом находится более 40 тонн аммиака», — сообщает республиканская газета «Новое дело».

По данным издания, ситуация усугубляется тем, что одна из емкостей для хранения аммиака повреждена, и из 200-литровой бочки сочится вредное вещество. Лабораторные замеры атмосферного воздуха рядом с 12-этажным жилым домом выявили высокое содержание аммиака, утверждает газета.

При этом «Порт Петровск» не в состоянии обеспечить безопасное хранение аммиака или его утилизацию. Компания находится в процедуре банкротства и не имеет на это средств.

Ранее ФАН сообщал, что властям Дагестана не удается остановить незаконное строительство в регионе. За пять первых месяцев 2021 года минстроем республики было выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Утечку аммиака обнаружили рядом с жилыми домами в Махачкале
россия дагестан аммиак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru