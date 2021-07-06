Утечку аммиака обнаружили рядом с жилыми домами в Махачкале

Махачкала, 6 июля. В 20 метрах от многоэтажного жилого дома в столице Дагестана хранятся емкости с более чем 40 тоннами аммиака. Его владелец не в состоянии его утилизировать из-за отсутствия средств.

Аммиак содержится в холодильниках, находящихся под землей. Они принадлежат рыбопромышленной коммерческой компании «Порт-Петровск». При этом в двух десятках метров от этого места ранее был возведен 12-этажный дом, который в настоящее время уже полностью заселен жильцами. Более того, еще в нескольких десятках метров расположен целый жилой комплекс с поземной парковкой.

«Проблема в том, что под землей, между стеной завода и многоквартирным домом находится более 40 тонн аммиака», — сообщает республиканская газета «Новое дело».

По данным издания, ситуация усугубляется тем, что одна из емкостей для хранения аммиака повреждена, и из 200-литровой бочки сочится вредное вещество. Лабораторные замеры атмосферного воздуха рядом с 12-этажным жилым домом выявили высокое содержание аммиака, утверждает газета.

При этом «Порт Петровск» не в состоянии обеспечить безопасное хранение аммиака или его утилизацию. Компания находится в процедуре банкротства и не имеет на это средств.

Ранее ФАН сообщал, что властям Дагестана не удается остановить незаконное строительство в регионе. За пять первых месяцев 2021 года минстроем республики было выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона.