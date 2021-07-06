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ФАН узнал о предварительных версиях крушения Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:18
Происшествия
ФАН узнал о предварительных версиях крушения Ан-26 на Камчатке
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Следователи рассматривают несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Отмечается, что в месте ЧП были сильные порывы ветра.

Как стало известно корреспонденту ФАН от знакомого с ситуацией источника, сейчас рассматривается ряд версий гибели воздушного судна на подлете к аэропорту поселка Палана.

По данным агентства, среди версий — ошибка пилота, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия. В пользу последней версии говорят данные о высокой скорости ветра в районе крушения, а также сильной волне на Охотском море.

На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Губернатор Камчатского края сообщил, что большая часть разбившегося Ан-26 оказалась в воде.

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крушение камчатка ан-26
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