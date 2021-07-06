Эксперты назвали чествование нацистов во Львове признаком приближения Третьей мировой

Россия должна помочь жителям Украины противостоять фашизму — в противном случае он, как раковая опухоль, расползется по всему миру. Об этом в интервью ФАН заявили международные эксперты Дмитрий Журавлев и Алексей Мартынов.

Напомним, накануне во Львове неонацисты отметили 80-ю годовщину погрома, в ходе которого бандеровцами, полицаями и солдатами подразделения СС было публично убито несколько тысяч евреев. Члены партии «Национальный корпус» совершили ночное факельное шествие, а затем перед мемориальной доской гауптмана Шухевича «вызывали дух» своего «героя», и кричали, что он «присутствует» в их рядах.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что украинцам в противостоянии фашизму должна помочь Россия.

«В настоящее время на Украине и в Европе одновременно происходят, казалось бы, несовместимые вещи. При общеевропейском признании трагедии Холокоста ни в одной из европейских стран не поднимается вопрос о процветании бандеровщины на Украине. Этот процесс повторяет то, что происходило 80 лет назад. Все понимали, что Гитлер — негодяй, но «не замечали» его преступлений, так как он был врагом СССР», — пояснил эксперт.

Журавлев провел аналогию с ситуацией в начале 1930-х годов, когда политики европейских государств мирились с возмутительной концепцией и действиями Третьего рейха. Сегодня же «объединенная Европа» не желает признавать, что в XXI веке рядом с ней для борьбы с Россией создано фашистское государство — новая Украина.

«В свое время США и Англия подобным образом вырастили Гитлера. Его спонсировали европейские банки. В Вашингтоне и Лондоне сегодня рассуждают так: «На Украине могут поклоняться Шухевичу и Бандере, могут чествовать убийц из СС, но помогать Киеву надо, ведь он — против Москвы». Все вернулось на круги своя. Они снова растят зверя, уроки истории не усвоены. Нацизм используется как связующий раствор в борьбе против русских», — заметил собеседник агентства.

Нацизм на Украине пока что относительно невысоко поднимает голову, добавил политолог. Но от этого он не перестает нести опасность: наиболее жестокие каратели, расстреливающие непокорные республики на юго-востоке Украины, состоят в нацбатах, и их руки в крови.

«Для любого умного, интеллигентного человека нацизм неприемлем. Запад замалчивает правду. Европейцы и американцы искренне верят, что в мире все именно так, как им рассказывают по телевизору», — констатировал Журавлев.

В настоящее время рядовые европейцы могут только догадываться, что на самом деле происходит в «незалежной». По мнению эксперта, именно Россия должна придавать огласке неприглядные факты активности националистов и сопроводить это видео- и фото доказательствами. Информирование мирового сообщества должно стать противоядием насаждаемому Западом нацизму и русофобии.

ПолитРоссия /

В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что остановить происходящее на Украине способен лишь «обратный переворот».

«Факельные шествия во Львове и Киеве, поклонения убийцам мирного населения очень напоминают сатанинский шабаш. Языческие темные практики тесно переплетаются с неонацизмом. Это жажда крови и человеческих жертв. Гореть в аду этим чертям! Антисемитизм, который реанимировали и растят на Украине, уходит корнями в века, это по сути противостояние многобожников единому Богу», — отметил собеседник ФАН.

По словам Мартынова, в головах европейцев уживаются несовместимые вещи: они считают Холокост одним из величайших злодеяний и при этом не видят плохого в том, что на Украине прославляют тех, кто этот Холокост творил.

«Эти люди глубоко больны, их надо принудительно лечить, они опасны для общества. Те из марширующих с факелами, которые превратились в кровавых упырей и которых вылечить уже невозможно, должны быть подвергнуты высшей мере социальной защиты», — заявил политолог.

Неонацизм стал раковой опухолью на теле украинского общества, продолжил Мартынов. Болезнь, которая дремала все эти годы в Галичине, выпущена заинтересованными мировыми политическими силами на свободу и, если не помочь русским людям на Украине, они все погибнут.

«Сегодня на Украине мало что зависит от населения. После государственного переворота 2014 года страна управляется извне. Большинство несчастных граждан «незалежной» даже не осознают, что с ними сотворили и продолжают творить. Попраны права десятков миллионов людей. Им надо помочь. Жизнь русских имеет значение! Режим на Украине должен быть сменен, источник заразы — ликвидирован», — заявил директор Международного института.

В заключение Алексей Мартынов напомнил, что, когда в 1933 году Гитлер пришел к власти в Германии, ему подчинилась Европа. США же десятки лет насаждают удобные им, марионеточные режимы по всему миру. Ситуация повторяется, и Россия должна противостоять этому беззаконию.