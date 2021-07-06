В МВД назвали заказным нападение на экоактивиста под Тамбовом

Тамбов, 6 июля. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что нападение на экоактивиста было заказным.

По данным полиции, исполнителям обещали большую сумму денег за совершение нападения. В настоящее время неизвестно, кто именно причастен к заказу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать другие детали преступления.

На экоактивиста Романа Герасимова напали с ножом. Инцидент произошел в селе Березовка в Тамбовской области 1 июля. В результате он получил серьезные травмы. После ЧП Герасимов был госпитализирован, врачи провели ему операцию. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стражи порядка арестовали четверых подозреваемых.