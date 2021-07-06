России посоветовали сделать «гроссмейстерский ход» на валютном рынке

Москва, 6 июля. Американский финансовый эксперт Макс Кайзер рассказал, из какой стратегии на валютном рынке Российская Федерация может извлечь немало преимуществ.

Москва сокращает зависимость страны от доллара США. Вскоре Россия сможет продолжить игру на мировом рынке валют «сильным гроссмейстерским ходом», пишет ИА ЦСП «ГОСНОВОСТИ». Издание ссылается на мнение аналитика, который советует России сделать официальным платежным средством криптовалюту.

«Это лучший шахматный ход для России», — заявил Кайзер.

Он напомнил о маневре Сальвадора, который способствовал увеличению ВВП и развитию экономики. РФ может ждать то же самое, считает эксперт.

Самая популярная криптовалюта стала пользоваться меньшим спросом у российских инвесторов. Аналитики ранее фиксировали потерю интереса игроков рынка к таким вложениям. Западные аналитики также не жалуют биткоин и представляют для него негативные сценарии.