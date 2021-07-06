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Треть россиян готова ходить на свидания только с вакцинированными от коронавируса

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:20
Общество
Треть россиян готова ходить на свидания только с вакцинированными от коронавируса
pixabay.com

Москва, 6 июля. Более четверти россиян готовы идти на свидание только с тем, кто привился или переболел коронавирусом, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

В опросе приняли участие 18 тыс. пользователей сервисов для онлайн-знакомств по заказу «Лаборатории Касперского». По итогам исследования удалось установить, что 28% жителей России готовы пойти на личную встречу только при условии, что знакомый вакцинирован или имеет антитела к коронавирусной инфекции.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что более 800 тыс. россиян проходят вакцинацию от коронавируса ежедневно. Он отметил высокие темпы прививочной кампании.

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