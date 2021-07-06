Президент «Абрау-Дюрсо» объяснил реакцию Moet Hennessy на новые требования России

Санкт-Петербург, 6 июля. Решение РФ о введении новой сертификации алкогольной продукции задевает Moet Hennessy исключительно в нравственном понятии, заявил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Французский производитель спиртных напитков Moet Hennessy ранее временно приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона. Компания предупредила своих партнеров о законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского.

Председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» и президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», объяснил реакцию поставщика на законодательные требования России.

«Закон задевает их исключительно в нравственном понятии и понятии нарушения международных канонов винодельческого ландшафта. На самом деле новых барьеров не появилось, единственное требование — новая сертификация, акцизная марка. Есть винодельческое правило уважения, мы, как виноделы, понимаем, что термин «шампанское» принадлежит виноделам региона Шампань», — отметил бизнесмен.

Глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский ранее сравнил качество российских и зарубежных вин. Отечественная продукция, по его словам, в некоторых случаях не уступает напиткам западного производителя.