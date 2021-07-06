Путин поздравил кемеровчан с 300-летием Кузбасса

Кемерово, 6 июля. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 300-летним юбилеем региона.

Глава государства посетил Кемерово 6 июля с официальным визитом.

«Власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где остро стоят вопросы экологии», — сказал Путин в ходе визита в регион.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивелевым, а также посетит президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Уже 7 июля у главы государства запланирована встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, которая состоится в Кремле.