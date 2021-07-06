Ковитиди пояснила, чем чреваты планы Запада «прощупать» границы РФ у берегов Крыма

Российский политик, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что любые провокации Запада против России неизбежно повлекут за собой адекватный и жесткий ответ Москвы. Так она прокомментировала заявление представителя МИД РФ о готовности России пресечь любые провокации у российских границ в Черном море. Такое заявление в интервью журналу «Международная панорама» сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о провокации британского эсминца Defender, нарушившего границы РФ в районе мыса Фиолент у берегов Крыма.

«Да, мы в состоянии нанести удар, мы можем нанести удар, но будем ли мы это делать — это вопрос <…> политического выбора», — подчеркнул Рябков, комментируя соответствующие заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные им в ходе прямой линии.

Федеральное агентство новостей /

Москва в состоянии жестко ответить на любую провокацию Запада у границ России, отметила Ольга Ковитиди в комментарии ФАН.

«Любые провокации со стороны сил коллективного Запада неизбежно повлекут адекватные действия со стороны России, — подчеркнула сенатор Ковитиди. — Эта адекватность не обязательно определяется симметричностью действий. У нас есть достаточно форм, средств и методов работы, чтобы поставить завравшихся провокаторов на место и отбить у них желание предпринимать негодные действия. Получив отпор, наши недруги на довольно длительный срок откажутся от провокационных действий по «прощупыванию» наших границ».

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского военного корабля Defender сразу после саммита Россия — США имела только одну цель: показать неуважение Запада к выбору крымчан быть вместе с Россией.

Путин отметил, что в провокации в Черном море участвовали не только британские, но и американские военные. Российский лидер также заявил об обеспокоенности Москвы тем, что Запад все активнее превращает территорию Украины в военный плацдарм для действий против России.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по результат референдума. Как подчеркивают в Москве, воссоединение прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Киев и поддерживающий Украину коллективный Запад отказываются признать решение крымчан и по-прежнему незаконно называют Крымский полуостров украинской территорией.