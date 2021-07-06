Пекин, 6 июля. Военнослужащие ВС Великобритании поплатились за свою дерзкую выходку у берегов российского Крыма, теперь им грозит опасность.

Авторы китайского издания Sohu напомнили, что в конце июня 2021 года эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды РФ. Чтобы пресечь попытку нарушения госграницы российские военные были вынуждены открыть по кораблю предупредительный огонь, передает «ПолитРоссия».

Примечательно, что спустя буквально несколько дней после этой нашумевшей провокации глава британского штаба обороны Ник Картер отправился на самоизоляцию с коронавирусом. При этом вместе с ним опасной инфекцией заразился почти весь командный состав ВС Великобритании, в том числе министр обороны Бен Уоллес. В КНР иронично заявили, что оппонентов РФ «настигла карма». В действительности у всего случившегося есть логичное объяснение.

«Британские парламентарии предупреждали, что слишком низкий уровень вакцинации британских войск, по сравнению с другими странами НАТО, приведет к очень серьезным последствиям», – говорится в статье.

Теперь у британских войск большие проблемы, потому что из-за болезни большинства военачальников они рискуют растерять всю свою военную силу.

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал, каких «сюрпризов» ждать от НАТО в Черном море. По его словам, новые провокации неизбежны. Слова спецпредставителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая о том, что Альянс намерен сохранить присутствие в регионе лишь подтверждают мнение эксперта, передает RT.