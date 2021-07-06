Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 17:05
17:03
Общество
Реаниматолог Иевков объяснил, кто такие врачи-антипрививочники и как с ними бороться
17:02
Происшествия
ФАН установил личность погибшей в Абхазии туристки из Петербурга
17:00
Экономика
Баррель нефти может подорожать до 100 долларов при текущих условиях ОПЕК+
17:00
Шоу-бизнес
Работавший с Бритни Спирс менеджер объявил об увольнении
17:00
Политика
Россия обозначила свое видение отношений с США после женевских переговоров
16:58
Общество
В Сочи туристы пришли отдыхать на пляж несмотря на шторм и горы мусора на берегу
16:50
Политика
Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования в России
16:47
Шоу-бизнес
Александра Бортич в белом платье спровоцировала слухи о замужестве
16:46
Происшествия
Механика судна приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку убийства матроса вилкой
16:46
Происшествия
Юный велосипедист получил перелом черепа после ДТП в Новосибирске
Все новости

Sohu: ВС Британии рискуют растерять всю военную силу после провокации у Крыма

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:04
3459
Армия
Sohu: ВС Британии рискуют растерять всю военную силу после провокации у Крыма
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Пекин, 6 июля. Военнослужащие ВС Великобритании поплатились за свою дерзкую выходку у берегов российского Крыма, теперь им грозит опасность.

Авторы китайского издания Sohu напомнили, что в конце июня 2021 года эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды РФ. Чтобы пресечь попытку нарушения госграницы российские военные были вынуждены открыть по кораблю предупредительный огонь, передает «ПолитРоссия».

Примечательно, что спустя буквально несколько дней после этой нашумевшей провокации глава британского штаба обороны Ник Картер отправился на самоизоляцию с коронавирусом. При этом вместе с ним опасной инфекцией заразился почти весь командный состав ВС Великобритании, в том числе министр обороны Бен Уоллес. В КНР иронично заявили, что оппонентов РФ «настигла карма». В действительности у всего случившегося есть логичное объяснение.

«Британские парламентарии предупреждали, что слишком низкий уровень вакцинации британских войск, по сравнению с другими странами НАТО, приведет к очень серьезным последствиям», – говорится в статье.

Теперь у британских войск большие проблемы, потому что из-за болезни большинства военачальников они рискуют растерять всю свою военную силу.

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал, каких «сюрпризов» ждать от НАТО в Черном море. По его словам, новые провокации неизбежны. Слова спецпредставителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая о том, что Альянс намерен сохранить присутствие в регионе лишь подтверждают мнение эксперта, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sohu: ВС Британии рискуют растерять всю военную силу после провокации у Крыма
черное море провокации вмс британии коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru