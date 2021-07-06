Рецидивист вонзил нож в сердце любовницы за обвинение в гомосексуализме

Тула, 6 июля. Сельчанин получил девять лет колонии за убийство своей сожительницы. Как стало известно ФАН, осужденного возмутило то, что жертва безосновательно обвинила его в беспорядочных связях с мужчинами.

Преступление было совершено в конце марта 2021 года в селе Архангельское Каменского района во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры со своей сожительницей осужденный лишил ее жизни с помощью кухонного ножа. Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская.

Правоохранители установили, что 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина пришел к своему двоюродному брату в гости. С собой он прихватил 30-летнюю сожительницу.

«В жилище кроме родственника находилась подруга брата, — рассказал ФАН источник в местных силовых структурах. — Кампания удобно расположилась за столом и стала усиленно заряжать себя энергией от употребления спиртных напитков. В какой-то момент подруга убийцы стала предъявлять претензии пассии его брата. Она утверждала, что женщина имеет отношения с ее возлюбленным».

Скандал стал набирать нешуточные обороты. Осужденный вышел на кухню, чтобы как-то снизить накал разгоравшихся страстей.

«Он спокойно резал ножом хлеб на кухне. В этот момент в помещение вошла сожительница. Она стала ругать своего мужчину и обвиняла его в измене. Потом назвала его матерным словом, которое подразумевает нетрадиционные сексуальные отношения. Это возмутило сидельца, который последний срок мотал за угон авто. Он вонзил кухонный нож в сердце обидчицы. От полученного ранения она умерла на месте трагедии. Женщина воспитывала несовершеннолетних детей от другого мужчины», — пояснил источник.

После этого убийца пришел домой и стал ждать приезда стражей порядка. Когда к нему наведались полицейские, он без сопротивления сдался им. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.