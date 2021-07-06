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Игорь Николаев не может забыть Наташу Королеву
Шоу-бизнес
Игорь Николаев не может забыть Наташу Королеву
Prt Scr youtube.com  /  Игорь Николаев

Москва, 6 июля. Автор сотен российских хитов, композитор и поэт Игорь Николаев давно женат в третий раз. Его супруга — Юлия Проскурякова — шесть лет назад подарила ему дочь Веронику.

При этом о своей предыдущей супруге — блистательной Наташе Королевой — он по-прежнему вспоминает с теплотой.

«Мы в «Олимпийском» сделали шоу «Дельфин и русалка» с Наташей Королевой — и пять аншлагов за три дня», — вспоминает об успехе с бывшей супругой Николаев.

В те же времена Николаевым были созданы шедевры для Ирины Аллегровой: «Мой ласковый и нежный зверь», «Странник мой», «Младший лейтенант», «Привет, Андрей!» и другие. Благодаря хитам от Николаева певица также собрала несколько аншлагов в «Олимпийском».

«Считалось нормой, когда со стадионных концертов одна многотысячная толпа зрителей выходит, а другая в это время заходит. Вот это я понимаю — масштаб!» — ностальгирует Игорь Николаев.

Ранее Наташа Королева рассказала о первом сексе с Игорем Николаевым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Николаев не может забыть Наташу Королеву
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