Большая часть потерпевшего крушение Ан-26 находится в Охотском море

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Основная часть самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, находится в водах Охотского моря, сообщил глава региона Владимир Солодов.

Из-за сложного ландшафта спасатели не могут подобраться к месту трагедии. Сейчас туда направляются водолазы, добавил губернатор.

Воздушное судно вылетело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. За несколько километров до взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения оно пропало с радаров.

Спустя несколько часов стало известно, что Ан-42 разбился о скалы и рухнул в море. На борту находились 28 человек, никто из них не выжил, собощала Deita.