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Большая часть потерпевшего крушение Ан-26 находится в Охотском море

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:18
Происшествия
Большая часть потерпевшего крушение Ан-26 находится в Охотском море
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Основная часть самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, находится в водах Охотского моря, сообщил глава региона Владимир Солодов.

Из-за сложного ландшафта спасатели не могут подобраться к месту трагедии. Сейчас туда направляются водолазы, добавил губернатор.

Воздушное судно вылетело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. За несколько километров до взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения оно пропало с радаров.

Спустя несколько часов стало известно, что Ан-42 разбился о скалы и рухнул в море. На борту находились 28 человек, никто из них не выжил, собощала Deita.

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крушение камчатка ан-26
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