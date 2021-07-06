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ЦИК предупредил об организации провокаций на предстоящих выборах

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:55
Политика
ЦИК предупредил об организации провокаций на предстоящих выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 июля. Председатель ЦИК Элла Памфилова проинформировала о создании списков лиц, заведомо не имеющих право участвовать в выборах.

Выступая на форуме молодых политологов «Дигория», она пояснила, что таким образом провокаторы смогут говорить о якобы недопуске этих людей к выборам.

«Одна из основных точек критики и тренд на непризнание наших выборов легитимными, это отказ кому-то в регистрации по каким-то причинам», — сообщила Памфилова.

Сейчас во всех регионах России составляются списки тех, кто заведомо является «непроходимым» на выборы. Это станет дополнительным поводом, чтобы сказать, что кого-то якобы специально не допускают до выборов. Памфилова назвала эту технологию антироссийской.

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