Минкультуры Украины на самом деле — не министерство, а «прачечная». Так российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал в интервью ФАН на включение его в список «лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины».

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило об этом санкционном решении на своем сайте.

«Я — друг Украины и враг дебилов с Украины, — заявил ФАН Дмитрий Губерниев. — Люди, которые издают подобные указы, работают не в министерстве культуры, а в прачечной — в <некультурном заведении> из неприличного анекдота».

Спортивный журналист признался, что получает огромное количество слов поддержки от жителей Украины.

«Я считаю украинцев братским народом, там любят мои репортажи, — добавил Губерниев. — Я и впредь буду поддерживать украинских спортсменов».

Собеседник ФАН признался, что собирается на Олимпиаду в Токио, где обязательно расскажет о выступлении украинских прыгунов в воду, которые, по его мнению, очень сильны.

Global Look Press / Wang Zijiang/XinHua

Что касается разжигателей ненависти между спортсменами и болельщиками разных стран, то они, по мнению российского телекомментатора, настоящие преступники.

«Хороших людей все равно больше — и в России, и на Украине!» — резюмировал Дмитрий Губерниев.

Стоит добавить, что одним из первых об одиозном решении Минкультуры Украины протрубило «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Степень лицемерия американского издания усугубляется тем, что рядом с новостью о Губерниеве оно разместило статью о «цензуре и преследовании журналистов в России».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.