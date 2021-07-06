Звезда «Тора» Крис Хемсворт поплавал с акулами

Канберра, 6 июля. Популярный голливудский актер Крис Хемсворт снялся в видео для канала National Geographic. Известный артист присоединился к австралийским биологам и поплавал с акулами.

Голливудский красавец известен не только как бог Тор в киновселенной Marvel, но и как активный защитник окружающей среды. В рамках телепроекта артист решил лично выяснить, почему в последнее время участились нападения акул на людей.

«Там, где я живу, мы только что пережили худшую за последнее столетие серию фатальных встреч с акулами. Я хочу узнать, сможем ли мы сосуществовать, не причиняя вреда друг другу», — рассказал Хемсворт.

Заботу об окружающей среде артист проявляет в перерывах между съемками в Голливуде. Одним из последних проектов Хемсворта стал фильм «Тор: Любовь и гром», режиссером которого выступил новозеландский режиссер Тайка Вайтити. В своем Instagram-аккаунте исполнитель роли бога грома в начале лета сообщил о завершении съемочного процесса.