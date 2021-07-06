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Спасатели продолжают добираться до места крушения Ан-26 на вездеходах

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:59
Происшествия
Спасатели продолжают добираться до места крушения Ан-26 на вездеходах
53.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Несколько отрядов МЧС продолжают продвигаться в район, где произошла авиакатастрофа. С наступлением светлого времени суток их группировка будет значительно увеличена.

Вместе со спасателями на место крушения Ан-26 добираются правоохранители. По приезде в район ЧП они оцепят его для проведения необходимых следственных и поисковых мероприятий. Также на место трагедии запланирован вылет вертолета Ми-8, сообщили в МЧС.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при выполнении рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. В результате случившегося погибли 28 человек. Среди жертв трагедии — двое несовершеннолетних.

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