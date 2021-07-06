Спасатели продолжают добираться до места крушения Ан-26 на вездеходах

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Несколько отрядов МЧС продолжают продвигаться в район, где произошла авиакатастрофа. С наступлением светлого времени суток их группировка будет значительно увеличена.

Вместе со спасателями на место крушения Ан-26 добираются правоохранители. По приезде в район ЧП они оцепят его для проведения необходимых следственных и поисковых мероприятий. Также на место трагедии запланирован вылет вертолета Ми-8, сообщили в МЧС.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при выполнении рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. В результате случившегося погибли 28 человек. Среди жертв трагедии — двое несовершеннолетних.