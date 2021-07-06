Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось на территории Алтайского края

Алтай, 6 июля. Международные гонки «Шелковый путь» выбрали село Рассказиха Первомайского района для проведения этапа ралли впервые в истории Алтайского края.

Более 70 экипажей из 20 стран прибыли в Первомайский район на старт гонок. Для жителей Алтайского края мероприятие стало историческим: зрители невольно образовали пробку на подъезде к территории мероприятия, так как никто не хотел пропустить знаменательное событие.

Специально для ралли была выбрана гравийная извилистая трасса вблизи Малой Речки. Ее финиш находился в селе Акутиха, Быстроистокский район, передает газета «Алтайская правда».

Второй этап трансконтинентальной гонки среди грузовиков завершился победой группы «КАМАЗ-мастер», которую возглавил Дмитрий Сотников. На зачете автомобилей лидером стал российский гонщик Владимир Васильев. Среди заезда мотоциклов первым финишировал австралийский пилот Дэниел Сандерс.

Ранее сообщалось, что Монголия отменила проведение этапа ралли «Шелковый путь». Причиной назвали непростую обстановку из-за пандемии коронавируса.